ЦБ после резкого снижения ставки оставил "голубиный" сигнал, "размыв" его по времени

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Банк России, удивив рынок резким снижением ключевой ставки шагом в 150 базисных пунктов - с 9,5% до 8%, сохранил "голубиную" тональность сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики, при этом сделал его чуть более размытым по времени.

В июне, после снижения ставки с 11% до 9,5%, ЦБ заявил, что "будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Теперь сигнал регулятора звучит так: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года".

Содержательно сигнал практически не изменился: под "ближайшими" традиционно понимаются следующие три заседания совета, а во втором полугодии в графике ЦБ осталось именно столько заседаний по ДКП. Однако в новой формулировке, без термина "ближайшие", тональность сигнала ЦБ звучит несколько менее "обязывающей".