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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд
Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото снова растут в пятницу и могут завершить в плюсе эту неделю после пятинедельной череды снижений, пишет MarketWatch.

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Котировки августовских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов поднимаются на 0,6% - до $1724,20 за унцию.

Серебро с поставкой в сентябре потеряло в цене 0,1% и стоит $18,70 за унцию.

На этой неделе поддержку золота оказало снижение доходности американских гособлигаций, отметил старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам. В пятницу доходность 10-летних US Treasuries находится в районе 2,82%, упав с начала торгов четверга более чем на 20 базисных пунктов.

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