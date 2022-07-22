Евросоюз ввел очередной пакет антироссийских санкций

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз в четверг ввел очередной пакет ограничительных мер в отношении России из-за событий на Украине, документ опубликован в Официальном журнале ЕС.

Новый пакет санкций предусматривает, как сообщала ранее пресс-служба ЕС, запрет "на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов".

Запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ.

Согласно документу, ЕС расширяет список товаров, которые находятся под особым контролем властей и которые "могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности". Кроме того, расширяется запрет на прием депозитов у юридических лиц и организаций, учрежденных в третьих странах и в основном контролируемых гражданами РФ или физическими лицами, кто находится в России.

При этом в документе поясняется, что для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности в мире Евросоюз принял решение вывести из-под действия ограничений транзакции с юрлицами государственной формы собственности, связанными с российской сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны. Отмечается, что речь, в частности, идет о продаже пшеницы и удобрений между РФ и третьими странами.

Аналогично ЕС не препятствует сделкам третьих стран с РФ относительно закупок фармацевтических и медицинских товаров у России.