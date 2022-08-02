Цена золота превысила $1800 за унцию на геополитических рисках

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Цены на золото продолжают расти во вторник, получая поддержку за счет спроса на защитные активы перед лицом геополитических рисков.

Котировки декабрьских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов поднимаются на 0,7% - до $1800,40 за унцию. Цена превысила ключевую отметку в $1800 за унцию впервые с 5 июля.

Серебро с поставкой в сентябре практически не меняется в цене и стоит $20,36 за унцию.

СМИ Тайваня ранее сообщили, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибудет в Тайбэй во вторник вечером после посещения Малайзии. Китай пообещал в этом случае принять "жесткие и решительные меры".