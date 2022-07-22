Verizon ухудшила прогноз на год после сокращения квартальной прибыли на 10%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американский оператор телефонной связи Verizon Communications Inc. сократил чистую прибыль на 10% во втором квартале 2022 года и ухудшил прогноз на год.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $5,32 млрд по сравнению с $5,94 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль на акцию осталась снизилась до $1,24 с $1,40.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $1,31 на акцию с $1,37 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,32 на акцию.

Квартальная выручка Verizon поднялась до $33,79 млрд с $33,76 млрд, чуть превысив консенсус-прогноз в размере $33,7 млрд.

В том числе выручка от продажи оборудования подскочила на 20,4% - до $6,67 млрд, в то время как сервисная выручка компании снизилась на 3,9% и составила $27,12 млрд. Чистый приток абонентов составил 268 тыс.

Verizon также ухудшила прогноз на год, в соответствии с которым она ожидает роста сервисной выручки на 8,5-9,5%, а не на 9-10%, озвученные ранее. Прогноз для скорректированной прибыли в расчете на акцию ухудшен до $5,10-5,25 с $5,40-5,55.

Котировки акций Verizon на предварительных торгах в пятницу падают на 4,5%. С начала года капитализация компании снизилась на 8,3%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 11,8% за этот период.