Verizon сократил квартальную чистую прибыль на 24%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2022 года американский оператор телефонной связи Verizon Communications Inc. сократил чистую прибыль на 24%, до $5 млрд против $6,6 млрд годом ранее. Прибыль на акцию снизилась до $1,17 с $1,55.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $1,32 на акцию с $1,42 годом ранее. При этом аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,29 на акцию.

Квартальная выручка Verizon поднялась на 4%, до $34,2 млрд с $32,9 млрд, превысив консенсус-прогноз в размере $33,8 млрд.

В том числе выручка от продажи оборудования подскочила на 23% - до $6,575 млрд, в то время как сервисная выручка компании выросла на 0,4% и составила $27,666 млрд.

Verizon подтвердила прогноз на год, в соответствии с которым она ожидает скорректированную прибыль в расчете на акцию на уровне $5,10-5,25 при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $5,19 на акцию.

С начала 2022 года капитализация Verizon снизилась на 28,8%.