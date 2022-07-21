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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Нефть подешевела более чем на 4%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко падают в четверг под давлением сигналов ослабления спроса на бензин в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:02 мск в четверг составляет $102,29 за баррель, что на $4,63 (4,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

При этом в определенный момент торгов цена Brent опустилась более чем на 5%, до $101,5 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составляет к этому времени $95,25 за баррель, что на $4,63 (4,64%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, указал на рост запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, до 228,4 млн баррелей. Тем временем, средний показатель потребления бензина в Штатах за последние четыре недели показал, что подъем цен на топливо ограничил его потребление до уровня двухлетней давности, отмечает агентство Bloomberg.

"Спрос на бензин в США не слишком высок, несмотря на то что сейчас пиковый сезон его потребления, - отмечает аналитик Zhaojin Futures Co. Гао Цзянь. - Поскольку автомобильный сезон скоро закончится, а экономический рост замедляется, рынку следует понимать, что спрос на нефтепродукты уменьшится".

Цены на нефть находятся под давлением с середины июня на фоне растущих рисков рецессии в мировой экономике, связанных с ужесточением монетарной политики мировыми центробанками, пишет Trading Economics.

Трейдеры также следят за ситуацией вокруг газопровода "Северный поток". Оператор газопровода Nord Stream AG сообщил в четверг, что поставки российского газа по нему возобновились после проведения технических работ, длившихся с 11 июля.

Тем временем Великобритания решила ввести в августе запрет на импорт из России угля, а в конце декабря - на импорт нефти, сообщает в четверг Даунинг-стрит. "Принимается поправка, которая запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и золота. Также запрещается напрямую или косвенным образом совершать покупку, поставки этих товаров", - говорится в опубликованных в четверг разъяснениях.

нефть Brent WTI
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