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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Володин анонсировал доработку законопроекта о едином операторе цифровой рекламы

Володин анонсировал доработку законопроекта о едином операторе цифровой рекламы
Наружная реклама на экране в деловом квартале Москва-Сити
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций должен быть принят, но при его доработке нужно сделать все, чтобы поддержать российские компании, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Все, кто работает на этом рынке, должны быть зарегистрированы в России, - считает он. - Это необходимо, так как обсуждаемый вопрос имеет отношение к персональным данным".

"Также это важно, поскольку реклама может быть использована для формирования мировоззрения и вмешательства во внутренние дела страны", - добавил спикер.

"Те, кто зарегистрирован в недружественных государствах, угрожающих России, должны понимать - их время ушло", - предупредил Володин.

15 июля законопроект № 160605-8 был принят в первом чтении. В нем предлагается наделить правительство правом определять единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, который будет контролировать установку и содержание рекламных билбордов, а также размещение электронных объявлений граждан на соответствующих специализированных сайтах в интернете.

Автор законопроекта - депутат Госдумы Артем Кирьянов. В пояснительной записке к документу он указал на уязвимость цифровых носителей наружной рекламы и электронных досок с объявлениями, поскольку недружественные страны могут использовать публикуемую там информацию ради нанесения ущерба России, ее гражданам и организациям.

Госдума Вячеслав Володин Артем Кирьянов
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