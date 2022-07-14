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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Комитет Госдумы одобрил законопроект о едином операторе рекламных конструкций

Эта компания должна будет учитывать в работе требования обеспечения национальной безопасности и бороться с фейками

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект о создании в России единого оператора, который будет координировать установку и содержание рекламных билбордов, а также координировать размещение электронных объявлений физических лиц на специализированных сайтах в интернете.

Автор проекта № 160605-8 - депутат Артем Кирьянов - внес его в палату 8 июля.

В пояснительной записке к проекту он указал, что наружная реклама на цифровых носителях, на транспорте и электронные доки с объявлениями физических лиц - "наиболее уязвимые сектора в информационной сфере", поскольку размещаемый там массив информации "может быть использован недружественными странами в целях нанесения ущерба РФ и российским юридическим и физическим лицам".

Законопроект предлагает наделить правительство правом назначать единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Этот оператор будет устанавливать и эксплуатировать цифровые рекламные конструкции, создаст информационный ресурс для размещения информации на этих цифровых рекламных конструкциях, а также на электронных досках объявлений в интернете. Размещать рекламу можно будет только через него.

Он будет работать с учетом требований обеспечения национальной безопасности, а также для обеспечения равных условий распространения цифровой рекламы и предотвращения распространения недостоверной информации, создания условий для контроля за рекламой, размещаемой на цифровых рекламных конструкциях, а также информацией, размещаемой в электронных объявлениях физических лиц.

Размещение цифровой наружной рекламы, рекламы на транспортных средствах будет возможно только через единого оператора.

Принятие закона, как следует из пояснительных материалов, подразумевает издание приказа Минцифры в котором будет указан перечень лиц, которым запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность по размещению электронных объявлений физических лиц о реализации товаров и услуг (работ) на территории РФ в форме электронных досок объявлений.

В законопроекте говорится, что ранее заключенные договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, будут продолжать действовать. Также продолжат действовать договоры на установку и эксплуатацию цифровой рекламной конструкции на транспортном средстве, заключенные до вступления в силу данного закона.

Единым оператором может стать организация, которая является российским юридическим лицом; не подконтрольна иностранному государству, иностранным организациям, международным организациям, иностранным гражданам; организация или группа компаний, в которую входит организация, является системообразующей организацией российской экономики, осуществляющей деятельность рекламных агентств; организация или группа компаний, в которую входит организация, является владельцем собственных цифровых рекламных конструкций на объектах наружной рекламы и объектах транспортной инфраструктуры, а именно: вокзалы, аэропорты, станции метрополитена, остановки общественного транспорта городского и пригородного сообщения, в том числе в городах федерального значения; организация или группа компаний, в которую входит организация, обладает исключительными правами на IT-программу, которая обеспечит функционирование информационного ресурса размещения информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования. Госдума может его рассмотреть 15 июля, на внеочередном заседании.

Госдума Артем Кирьянов
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