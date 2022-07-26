ФАС раскритиковала законопроект о создании единого оператора на рынке цифровой рекламы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Законопроект депутата Артема Кирьянова, предполагающий создание единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений и, несмотря на критику парламентариев, принятый Госдумой РФ в первом чтении, может не получить поддержки со стороны ведомств. Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, ответственная совместно с заинтересованными ФОИВами за подготовку отзыва на законопроект, раскритиковала документ, указав на то, что его принятие приведет к ухудшению положения всех участников рынка цифровой рекламы.

Законопроект №160605-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" (так называемый законопроект о суверенизации цифровой рекламы) был рассмотрен депутатами 15 июля. Кирьянову пришлось отвечать на многочисленные критические замечания как к процедуре подготовки документа (в обсуждении, в частности, не удалось поучаствовать комитету по конкуренции), так и к его сути. Основная претензия касалась угрозы монополизации рынка с предоставлением преференций одному частному игроку. Автор законопроекта связывал необходимость принятия документа с риском злоупотребления иностранными владельцами классифайдов (доски цифровых объявлений) и цифровых рекламных конструкций своими возможностями в условиях санкций и военной операции.

Согласно законопроекту, единый оператор будет устанавливать и эксплуатировать цифровые рекламные конструкции, создаст информационный ресурс для размещения информации на этих цифровых рекламных конструкциях, а также на электронных досках объявлений в интернете. Размещение цифровой наружной рекламы, рекламы на транспортных средствах будет возможно только через единого оператора.

На роль оператора, если следовать проекту документа, сможет претендовать неподконтрольное иностранцам российское юрлицо. Эта организация должна обладать статусом системообразующей в сфере рекламы, или входить в такую группу компаний. Еще одно требование - владение собственными цифровыми рекламными конструкциями на объектах наружной рекламы и транспортной инфраструктуры, а именно вокзалах, аэропортах, станциях метрополитена, остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения, в том числе в городах федерального значения. Кроме того, организация или группа компаний, в которую входит организация, претендующая на статус единого оператора, должна обладать исключительными правами на IT-программу, которая обеспечит функционирование информационного ресурса размещения информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений.

ФАС, по данным источника "Интерфакса", так же, как и некоторые парламентарии, имеет претензии и к содержательной, и к технической сторонам законопроекта.

С технической стороны, по мнению ведомства, законопроект в части классифайдов выходит за рамки закона о рекламе, куда предполагаются поправки. Неочевидно также, почему предлагается объединить под крылом одного оператора наружную цифровую рекламу и объявления в интернет-сети.

Содержательно ФАС видит угрозу ухудшения положения других участников рынка в случае принятия законопроекта, а отсутствие конкуренции приведет к росту стоимости как самой рекламы, так и конечных продуктов. Что касается контроля за содержанием рекламы, то он и так уже осуществляется антимонопольным ведомством в рамках закона о рекламе. Законопроект же предлагает возложение контрольных функций на частную компанию, которая к тому же сама является владельцем рекламных конструкций.

Антимонопольная служба также раскритиковала положение о том, что единый оператор сможет без торгов заключать договоры на размещение цифровой рекламы на срок 30 лет. Для остальных владельцев рекламных конструкций срок составляет 5-10 лет. ФАС, по словам источника, считает тридцатилетний срок чрезмерным, в том числе учитывая, что он превышает срок службы транспортных средств, на которые, в числе прочего, будет устанавливаться реклама. Кроме того, такие длительные контракты будут препятствовать вхождению на рынок предприятий малого и среднего бизнеса.

В числе прочих претензий к законопроекту - отсутствие обязанности единого оператора согласовывать размещение рекламы с муниципалитетами и соблюдать ГОСТы в отношении рекламных конструкций на недвижимом имуществе.

В целом, по мнению ФАС, создание единого оператора может привести к тому, что другие игроки будут вынуждены прекратить свою деятельность в регионах, где наиболее привлекательные места расположения рекламы перейдут к привилегированному игроку.

"Интерфакс" направил запросы в ФАС, а также в Минэкономразвития, Минцифры и Минстрой.

Крупнейшим оператором наружной рекламы в РФ является компания Russ Outdoor, которая, согласно информации на ее сайте, управляет рекламными конструкциями в 34 городах, размещает рекламу в метро и наземном транспорте Москвы, поездах и вокзалах РЖД и аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Крупнейшим российским оператором цифровой наружной рекламы выступает Gallery, располагающая более 13 тыс. собственных рекламных поверхностей в 80 городах России. В конце 2021 года Russ Outdoor и Gallery заявили о стратегическом партнерстве.