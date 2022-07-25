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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Сооснователь Google продает активы в компаниях Маска, заподозренного в романе с его женой

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Один из основателей Google Сергей Брин поручил своим финансовым советникам продать принадлежащие ему активы в компаниях Илона Маска, с которым его до недавнего времени связывали дружеские отношения, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, отношения между двумя давними друзьями испортились из-за короткого романа Маска с супругой Брина Николь Шанахан. В январе этого года Брин подал на развод, заявив о "непримиримых разногласиях" с женой.

Маск, возглавляющий Tesla, является богатейшим человеком планеты с состоянием в $240 млрд, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires. Брин, состояние которого оценивается в $95 млрд, занимает в этом списке восьмое место.

Сооснователь Google (принадлежит Alphabet Inc.) помог Маску в период финансового кризиса 2008 года, когда его компания пыталась увеличить производство, предоставив ему порядка $500 тыс. В 2015 году Маск передал Брину один из первых полностью электрических внедорожников Tesla. Он также говорил, что в течение многих лет регулярно ночевал в доме Брина в Кремниевой долине.

Спустя 11 часов после публикации статьи в WSJ Маск отреагировал на нее в твиттере, назвав материал газеты "полной чушью". "Мы с Сергеем друзья и были вместе на вечеринке прошлой ночью, - написал Маск. - Я видел Николь дважды за три года, каждый раз в окружении множества людей. Никакой романтики".

Брин и Шанахан женаты около четырех лет, их дочери на данный момент три года.

Сергей Брин Илон Маск Николь Шанахан
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