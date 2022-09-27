Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск поднялся на первую строчку списка из 400 самых состоятельных американцев по версии журнала Forbes.

Состояние Маска за год выросло более чем на $60 млрд и достигло $251 млрд.

Второе место занял прошлогодний лидер списка, глава онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Безос с показателем $151 млрд, тройку замкнул Билл Гейтс с состоянием в $106 млрд. Глава Oracle Ларри Эллисон занял четвертое место ($101 млрд), пятое - инвестор Уоррен Баффет ($97 млрд).

В десятке самых богатых американцев также оказались основатели Google Ларри Пейдж ($93 млрд) и Сергей Брин ($89 млрд), экс-гендиректор Microsoft Стив Баллмер ($83 млрд), бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ($76,8 млрд) и руководитель ритейлера Walmart Джим Уолтон ($57,9 млрд).

Впервые за долгое время из десятки выбыл основатель Facebook (соцсеть заблокирована в России, так как принадлежит запрещенной в РФ организации) Марк Цукерберг, занявший 11-е место с состоянием в $57,7 млрд.

Самым заметным новичком в списке стал нефтяной магнат Отри Стивенс ($10 млрд, 64-е место), а Дональд Трамп ($3,2 млрд, 343-е место) вернулся в рейтинг после годового отсутствия.

Forbes отмечает, что совокупное состояние 400 богатейших американцев за минувший год сократилось примерно на $500 млрд, до $4 трлн. Сильнее всего "обеднели" миллиардеры, представляющие технологический сектор - их состояние упало на $315 млрд.

Илон Маск США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 1950 п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 1950 п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

В "Газпроме" предупредили, что иск "Нафтогаза" может привести к запрету сделок со стороны РФ

Германия задумалась о сохранении в строю двух АЭС

Германия задумалась о сохранении в строю двух АЭС

Минфин намерен проводить аукционы по размещению ОФЗ, но не в ущерб доходности

Правительство компенсирует заказчикам до 80% затрат на доработку российского ПО

Правительство компенсирует заказчикам до 80% затрат на доработку российского ПО

Минфин РФ продлевает паузу в размещениях ОФЗ на фоне рыночной турбулентности

Военная операция на Украине

Нагрузку по списанию кредитов погибших мобилизованных возьмут на себя банки

Нагрузку по списанию кредитов погибших мобилизованных возьмут на себя банки

Курс биткойна во вторник достиг максимального значения более чем за неделю

Курс биткойна во вторник достиг максимального значения более чем за неделю

Глобальный рынок облигаций оказался в зоне "медвежьего" тренда впервые с 1946 года

Путин сообщил, что РФ в этом году может собрать рекордные 150 млн тонн зерна

Путин сообщил, что РФ в этом году может собрать рекордные 150 млн тонн зерна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });