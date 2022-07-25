Полугодовая выручка ГК "Русагро" выросла на 31% до 130,8 млрд рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Русагро" (AGRO), одного из ведущих агрохолдингов России, во втором квартале этого года (до межсегментных элиминаций) составила 66,956 млрд рублей, что на 17% больше, чем в апреле-июне 2021 года, , сообщает компания. В I полугодии выручк группыа выросла на 31%, до 130,8 млрд рублей.

Производство сырого растительного масла во втором квартале снизилось на 4%, до 181 тыс. тонн, реализация промышленной масложировой и молочной продукции составила 324 тыс. тонн, что на 10% меньше, чем за аналогичный квартал предыдущего года. Продажи шрота и сухих сывороточных смесей сократились на 20% и 15%, до 149 тыс. и 4 тыс. тонн соответственно, продажи сырого растительного масла выросли на 13%, до 108 тыс. тонн. Реализация промышленных жиров сократилась до 62 тыс. тонн с 73 тыс. тонн годом ранее.

Компания также сообщила, что во втором квартале года продажи ключевых категорий потребительской продукции масложирового бизнеса (бутилированное масло, маргарины, майонез и соусы на его основе, сыры, спреды, сливочное масло и сливки) составили 68 тыс. тонн, что на 24% меньше, чем за аналогичный квартал прошлого года.

Во втором квартале компания произвела 83 тыс. тонн свинины (в живом весе), что на 9% больше, чем годом ранее. Продажи продукции свиноводства выросли на 16%, до 73 тыс. тонн.

Сахарное подразделение группы в апреле-июне произвело 49 тыс. тонн сахара, что почти в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реализация сахара во втором квартале выросла на 62%, до 260 тыс. тонн.

Кроме того, группа во втором квартале реализовала 125 тыс. тонн зерновых культур, что на 45% меньше, чем годом ранее. В основном это произошло из-за сокращения продаж пшеницы - на 47%, до 115 тыс. тонн.

Реализация масличных культур упала на 72%, до 20 тыс. тонн, в основном из-за снижения реализации сои - на 80%, до 15 тыс. тонн.

Во втором квартале компания не продавала сахарную свеклу. Продажа этой сельхозкультуры происходит в основном в третьем и четвертом кварталах из-за ограниченных сроков ее хранения.

"Русагро" - крупный российский производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка группы в 2021 году увеличилась на 40%, до 222,932 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - на 50%, до 48,06 млрд рублей, рентабельность по этому показателю выросла с 20% до 22%. Чистая прибыль составила 41,434 млрд рублей (на 71% больше).