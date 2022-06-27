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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

"Русагро" завершила посевную и сохранила структуру севооборота

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" завершила посевную кампанию во всех регионах. В 2022 году общая площадь обрабатываемой земли выросла на 2 тыс. га (на 0,4%), до 543 тыс. га.

Рост площади обусловлен вводом в севооборот залежных земель, говорится в сообщении компании.

Структура севооборота в 2022 году почти не изменилась. Наибольшая площадь земель была засеяна масличными и зерновыми культурами – соответственно 43% (+1 п.п. сезон к сезону) и 37% (-1 п.п.), на сахарную свеклу пришлось 17% (+1 п.п.) засеянных площадей.

Посевы зерновых культур сократились на 3 тыс. га (-1%) – до 202 тыс. га. Причиной снижения показателя является гибель озимой пшеницы в прошлом сезоне и соблюдение севооборота. В частности, площадь под пшеницей составила 172 тыс. га, что на 2 тыс. га меньше, чем в прошлом сезоне, под кукурузой – 29 тыс. га (-2 тыс. га).

Посевы масличных культур выросли на 6 тыс. га (+3%), до 233 тыс. га, в результате расширения площади под соей (на 7 тыс. га, до 204 тыс. га). Засеянная подсолнечником площадь при этом сократилась на 1 тыс. га, до 29 тыс. га.

В связи с ростом оптимального радиуса возделывания сахарной свеклы от сахарных заводов посевы этой культуры были увеличены на 3 тыс. га (+4%) - до 93 тыс. га.

Небольшой рост посевов прочих культур (на 1 тыс. га, до 6 тыс. га) был связан с экспериментальными посевами нута, льна, овса, тритикале и чечевицы.

Сокращение земель под парами на 4 тыс. га (-30%), до 9 тыс. га, было обусловлено успехами с введением в севооборот ранее не пригодных для производства земель, отметила компания.

"Русагро" – один из крупнейших российских производителей сахара, мяса и масложировой продукции. Выручка группы по итогам 2021 года составила 222,9 млрд рублей. В частности, выручка сельскохозяйственного подразделения составила 41,9 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. В прошлом году "Русагро" увеличила продажи сахарной свеклы на 22%, до 3,6 млн тонн, пшеницы – на 17%, до 768 тыс. тонн, продажи сои остались на уровне 2020 года, составив 330 тыс. тонн. На конец 2021 года под контролем "Русагро" находилось 688 тыс. земель.

Русагро
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