Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о выбытии мощностей СП1

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о новом выбытии мощностей газопровода "Северный поток".

Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник открылась на уровне $1685, и к настоящему времени котировки выросли более чем на 10%.

В понедельник вечером "Газпром" сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая".

В результате суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 по московскому времени 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки по сравнению с нынешними 67 млн куб. м в сутки (40% от производительности).

Северный поток Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Средства населения в банках РФ в июне увеличились на 555 млрд рублей

Прокачка по "Северному потоку" со среды сократится до 1/5 мощности

Прокачка по "Северному потоку" со среды сократится до 1/5 мощности

"Газпром" зафиксировал третий за месяц суточный рекорд поставок в КНР по "Силе Сибири"

"Мосбиржа" приостановит с 8 августа торги иеной на валютном рынке

"Мосбиржа" приостановит с 8 августа торги иеной на валютном рынке

"Росатом" собрался построить во Вьетнаме ветропарк мощностью 128 МВт

Кремль ждет от ООН помощи в отмене ограничений против российского зерна и удобрений

ЦБ РФ с августа повысит нормативы обязательных резервов в рублях и валюте

ЦБ РФ с августа повысит нормативы обязательных резервов в рублях и валюте

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva в России

Володин анонсировал доработку законопроекта о едином операторе цифровой рекламы

Володин анонсировал доработку законопроекта о едином операторе цифровой рекламы

Сбербанк с 25 июля снизил ставки по вкладам в среднем на 1 п.п.

Сбербанк с 25 июля снизил ставки по вкладам в среднем на 1 п.п.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });