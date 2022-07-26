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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

ЕК рекомендовала готовиться к прекращению поставок газа из РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ЕС должен быть готовым к возможности в любой момент столкнуться с прекращением поставок газа из РФ, заявила во вторник уполномоченная Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон.

"Вчерашнее заявление "Газпрома" лишь вновь указывает на необходимость для нас быть готовыми к возможной остановке поставок газа из России в любой момент. Нам надо действовать прямо сейчас", - сказала она перед заседанием внеочередного Совета ЕС на уровне министров транспорта и энергетики.

Она отметила, что для повышения энергетической безопасности ЕС будет в превентивном порядке сокращать потребление газа, и это позволит продолжить заполнение газовых хранилищ. По ее словам, в данный момент уровень их заполнения составляет 66%.

В свою очередь министр промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела призвал страны блока как можно скорее принять меры по снижению зависимости от российского газа на фоне сокращений поставок "Газпрома".

"Вчера "Газпром" объявил о дополнительном сокращении поставок газа, что сразу же вызвало рост цен. Это еще одно свидетельство того, что мы должны взять игру в свои руки, мы должны как можно скорее сократить зависимость от российских поставок", - заявил Сикела.

По его словам, в ходе этого заседания Совета ЕС министры обсудят способы сокращения потребления газа. "Мы будем неустанно работать, чтобы достичь соглашения, которое будет приемлемо для всех стран-членов ЕС", - подчеркнул Сикела.

Накануне "Газпром" обнародовал заявление, согласно которому прокачка газа по "Северному потоку" со среды, 27 июля, сократится до одной пятой от его мощности. Ранее о такой возможности предупреждал президент России Владимир Путин.

Сейчас газопровод "Северный поток" работает на 40% от своей мощности. Это связано как с несвоевременным возвратом турбины с ремонта в Канаде (которая ввела санкции в отношении "Газпрома"), так и наработкой межремонтного пробега, а также поломкой других агрегатов.

Еврочиновники в Брюсселе и Берлине сообщали, что турбина уже прибыла из Канады в Германию. Однако пока что неясными остаются вопросы санкционных ограничений Канады, ЕС и Великобритании в отношении этого агрегата.

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