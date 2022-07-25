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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Прокачка по "Северному потоку" со среды сократится до 1/5 мощности

Прокачка по "Северному потоку" со среды сократится до 1/5 мощности
Архивное фото
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Прокачка газа по "Северному потоку" со среды сократится до одной пятой от его мощности, сообщил "Газпром". Ранее о такой возможности предупреждал президент России Владимир Путин.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - пишет концерн.

"Суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 мск 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки", - предупредила российская компания.

Сейчас газопровод "Северный поток" работает на 40% от своей мощности. Это связано как с несвоевременным возвратом турбины с ремонта в Канаде (которая ввела санкции в отношении "Газпрома"), так и наработкой межремонтного пробега, а также поломкой других агрегатов.

Еврочиновники в Брюсселе и Берлине сообщали, что турбина уже прибыла из Канады в Германию. Однако пока что неясными остаются вопросы санкционных ограничений Канады, ЕС и Великобритании в отношении этого агрегата.

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.

Газпром Северный поток
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