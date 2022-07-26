Производитель алкоголя Remy Cointreau нарастил выручку в I финквартале на 40%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA увеличил выручку на 40% в первом квартале финансового года, отметив, что это "очень хорошее начало".

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в первом финквартале, завершившемся в июне, составила 409,9 млн евро против 293,1 млн евро за тот же период предыдущего года. Органический рост показателя (без учета влияния слияний и поглощений, продажи активов и колебаний обменных курсов) составил 27% в годовом выражении.

Компания отметила, что увеличению выручки способствовал сильный спрос в США, восстановление в Европе, на Ближнем Востоке и Африке, а также повышение активности в Китае.

Продажи коньяка в минувшем финквартале подскочили на 31,5% в органическом выражении, до 292,3 млн евро. Выручка в сегменте крепкого алкоголя и ликеров увеличилась на 19% в органическом выражении и составила 109,7 млн евро. Тем временем продажи партнерских брендов уменьшились на 3,8%, до 7,9 млн евро.

Remy Cointreau подтвердила, что ждет сильного роста финпоказателей по итогам года, улучшения маржи операционной прибыли, несмотря на инфляцию и контроль за расходами. Компания также ожидает положительного эффекта от изменения курса валют для выручки в размере 90-100 млн евро в текущем году, для операционной прибыли - 50-60 млн евро.

С начала года капитализация Remy Cointreau сократилась примерно на 14,3% и составляет порядка 9,1 млрд евро.

Remy Cointreau, контролируемая семьей Эриар Дюбрей, была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Компания выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa, шампанское Piper-Heidsiek, Charles Heidsiek и F.Bonnet, ликеры Cointreau и Passoa.