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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Аналитик заявил, что американские фондовые индексы уже оттолкнулись от дна

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уже достигли дна и находятся в фазе роста, заявил Bloomberg TV президент и главный инвестиционный стратег Yardeni Research Inc. Эдвард Ярдени.

"Поиск дна на фондовом рынке всегда непростая задача, но я попытаюсь, - сказал он в эфире. - Ключевым моментом является сезон отчетности, и пока он проходит относительно неплохо. Фондовый рынок держится довольно хорошо".

Ярдени находится в меньшинстве со своим оптимистичным мнением относительно дальнейшей траектории американских акций. Большинство аналитиков опасаются продолжения просадки индексов на фоне роста процентных ставок и рисков рецессии в США, отмечает Bloomberg.

Однако за эксперта говорит его послужной список. В частности, Ярдени верно предсказывал окончание "медвежьих рынков" в 1982 и 2009 годах, напоминает агентство.

Индекс S&P 500 в прошлом месяце падал до годового минимума в 3666,77 пункта. С тех пор индикатор подрос на 8%.

Yardeni Research США Эдвард Ярдени S&P 500
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