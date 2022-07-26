Аналитик ждет спада продаж квартир в российских новостройках в 2022 году на 25%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В России в 2022 году продажи квартир в новостройках могут сократиться на 25%, считает руководитель портала ЕРЗ.РФ ("Единый ресурс застройщиков") Кирилл Холопик. Он высказал этот прогноз на конференции "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы".

"Продажи, наверное, сильно просядут в целом по Российской Федерации. И, скорее всего, просядут так же, как они просели в 2015 году, - на 25%", - полагает он. Причину он видит ипотеке: "в том, что часть граждан откладывает сделку, переносит на более поздний период".

Восстановление рынка недвижимости займет не более двух лет, прогнозирует Холопик. В 2014-2015 годах процесс шел медленнее из-за проблемы обманутых дольщиков и высокого объема предложения на рынке на фоне низкого спроса. Сейчас больше половины опрошенных ЕРЗ.РФ застройщиков говорят, что будут снижать количество новых проектов.

По словам Холопика, активно продавать объекты удается только тем девелоперам, которые предлагают субсидированную ипотеку. Потенциал льготной ипотеки в настоящий момент исчерпан, дальнейшее увеличение продаж возможно только за счет доступных рыночных кредитов.

За январь-май 2022 года объем жилищного строительства в России составил 44,5 млн кв. м - рост в 1,5 раза относительно аналогичного периода 2021 года.