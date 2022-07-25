Рынок DIY-ритейла в России сократился на 3% на фоне роста цен и ухода IKEA

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли товарами для строительства и ремонта (DIY) в России по итогам первого полугодия 2022 года сократился на 3% без учета инфляции, показали предварительные данные аналитической компании INFOLine.

В начале года на рынке наблюдался устойчивый рост, а в 2021 году рынок DIY-ритейла достиг своего лучшего за десятилетие показателя по приросту объема продаж - почти 19%.

"Это вселяло колоссальный оптимизм. Мы видели, как рос спрос на продукцию для строительства, как росла ипотека, активно развивался сектор ИЖС, и в целом россияне стремились улучшать жилищные условия", - сказал через пресс-службу гендиректор INFOLine Иван Федяков и добавил, что на отрасли негативно сказался конфликт на Украине.

В марте на фоне девальвации рубля наблюдался ажиотажный спрос на стройматериалы и товары для ремонта, объем продаж увеличился на 35%, а на отдельные категории - на 50%. В апреле рост сменился снижением в среднем на 25%, которое продолжается и в начале второго полугодия.

Падение спроса во II квартале произошло на фоне снижения доходов населения на 7-10%, существенного повышения цен на стройматериалы (на 20% и более), а также роста кредитных ставок, отмечают аналитики.

Оборот розничной торговли ассортиментом household и мебелью снизился более чем на 10%, в том числе, из-за закрытия магазинов IKEA, чья доля составляла не менее 20% рынка.