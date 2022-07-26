МТС и МТС-банк 29 июля проведут сбор заявок на бонды не менее чем на 13 млрд рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" планирует 29 июля с 11:00 до 15:00 по Москве провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-22 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По его словам, ПАО "МТС-банк" 29 июля с 11:00 до 16:00 по московскому времени также проведет сбор заявок на 3-летние бонды серии 001P-02 объемом не менее 3 млрд рублей.

Ориентир доходности МТС - не выше 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года, МТС-банка - не выше 270 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года.

Организаторами выступят Газпромбанк, Локо-банк, Московский кредитный банк, Росбанк и ИФК "Солид".

Техразмещение пройдет не позднее 5 августа.

По бондам МТС-банка будут предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС" ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

15 июля МТС-банк уже проводил премаркетинг данного выпуска с более низкой доходностью: объем выпуска предполагалось, что составит 5 млрд рублей, ориентир доходности составлял не выше 230 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, однако перенес размещение займа, сославшись на рыночную конъюнктуру.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 5 млрд рублей, а также 18 биржевых выпусков облигаций МТС на 179 млрд рублей.

МТС-банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".