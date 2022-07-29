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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

МТС установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне не выше 8,7%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" установило ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-22 объемом не менее 10 млрд рублей на уровне не выше 8,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 8,99% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходит 29 июля с 11:00 до 15:00 по Москве.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, Московский кредитный банк, Росбанк и ИФК "Солид".

Техразмещение пройдет 5 августа.

В предыдущий раз МТС выходила на долговой рынок в конце июня, разместив 4-летний выпуск бондов объемом 10 млрд рублей по ставке 9,65% годовых. Спрос на бонды почти в 6 раз превысил предложение.

В конце апреля - начале мая МТС провела два размещения облигаций. 22 апреля компания за час без премаркетинга собрала заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-19 объемом 10 млрд рублей. Ставка квартального купона до погашения была установлена на уровне 11,69% годовых. 27 апреля компания собирала заявки на выпуск серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Ставка 1-го купона по выпуску установлена до погашения на уровне 11,75% годовых.

Привлеченные средства компания направит на общекорпоративные цели.

Сейчас в обращении находятся 18 биржевых выпусков облигаций МТС на 179 млрд рублей.

МТС BCS Global Markets Газпромбанк Локо-банк Московский кредитный банк Росбанк ИФК "Солид".
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