Индекс Мосбиржи превысил 2190 пунктов за счет ослабления курса рубля

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник сохранил восходящий коррекционный импульс в свете снижения ставки Банком России, несмотря на вечернее ухудшение настроений на внешних площадках перед итогами заседания Федрезерва США.

Индекс Мосбиржи превысил 2190 пунктов за счет ослабления рубля, при этом лидерами роста выступили акции "Яндекса" (+8,3%), Polymetal (+7,5%) и "Норникеля" (+7,1%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 3%, до 2192,42 пункта, индекс РТС снизился на 1,7%, до 1136,02 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 8,3%.

Доллар подорожал на 2,49 рубля, до 60,6 рубля.

Выручка "Яндекса" по итогам II квартала увеличилась год к году на 45% и составила 118 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA "Яндекса" в отчетном периоде выросла в 4,5 раза, до 25,7 млрд рублей.

Также во вторник подорожали расписки OZON (+5,7%), акции "Газпром нефти" (+5,6%), "НОВАТЭКа" (+4,9%), "ЛУКОЙЛа" (+4,3%), ПАО "Полюс" (+4,2%), "Северстали" (+4%), "Магнита" (+3,8%), "НЛМК" (+3,7%), "Роснефти" (+3,1%), АФК "Система" (+2,6%), "Московской биржи" (+2,5%), "ММК" (+2,3%), "РусГидро" (+2,2%), "АЛРОСА" (+1,8%), UC Rusal (+1,5%), "Татнефти" (+1,3%), расписки TCS Group (+1,3%), бумаги Сбербанка (+1,1% и +1% "префы"), "Интер РАО" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "МТС" (+1%), ВТБ (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,4%).

Спотовая цена газа в Европе к вечеру вторника превысила $2200 за тысячу кубометров на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке" (цена августовского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до $2118).

Подешевели за день акции "Сургутнефтегаза" (-1% и -1,3% "префы").

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, лучше рынка во вторник смотрелись бумаги компаний технологического сегмента, также выросли акции компаний металлургического сектора, которые ранее выступали в аутсайдерах. Поддержку бумагам "Роснефти" оказали новости о начале бурения на двух месторождениях флагманского проекта "Восток Ойл".

По оценке руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Евгения Линчика, спрос на рисковые активы на мировых рынках сократился, глобальные индексы просели. Инвесторы еще не сбрасывают со счетов факторы высокой инфляции и активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, которые сдерживают потребительский спрос и негативны для экономической активности. Также стоит отметить, что МВФ понизил прогноз глобального экономического роста на 2022 и 2023 годы, поскольку ожидает более высокую инфляцию по всему миру.

В среду ожидается сохранение волатильности и продолжение позитивной динамики рынка акций РФ. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи - 2120-2190 пунктов, по индексу РТС - 1110-1160 пунктов, полагает Линчик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, во вторник индекс МосБиржи продолжил отскок вверх. Интерес инвесторов к просевшему ранее рынку возрос на фоне продолжающего слабнуть рубля и на корпоративных новостях. В лидеры роста вышли депозитарные расписки ряда технологических компаний (HeadHunter, VK, OZON) после позитивной квартальной отчетности Yandex. Тем не менее, с прогнозами следующих результатов компания "Яндекс" пока взяла паузу из-за высокой рыночной неопределенности. Из расписок также выросли котировки Cian, что можно связать с ожиданиями инвесторов неплохих финансовых результатов компании.

В лидерах роста пребывал и сектор горной добычи и металлургии. На фоне резкого роста цен на никель, спрос инвесторов впервые за долгое время был прикован к бумагам "Норникеля". Инерционный рост после отчетности "Мечела" и НЛМК также продолжили представители черной металлургии. От многолетних минимумов отскочили золотодобытчики (Polymetal, "Полюс"). Акции "Россетей" выросли на фоне ожиданий хороших коэффициентов конвертации после присоединения к "ФСК ЕЭС". Просели акции ГК "Самолет", несмотря на неплохие финансовые результаты - тут инвесторов могли разочаровать невысокие дивиденды, предложенные компанией за I квартал текущего года (41 руб. на акцию, отсечка состоялась 11 июля - прим ИФ) и отказ от выплат за 2021 год. Индекс МосБиржи может продолжить развивать отскок к отметке 2200 пунктов, полагает Жильников.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин отмечает, что спрос на российские акций был подогрет ослаблением рубля на фоне неожиданно большого шага ЦБ РФ по снижению ключевой ставки. Внешний фон выглядел неустойчивым. Индекс доверия потребителей в США и данные по рынку жилья вышли хуже ожиданий, что вызвало снижение мировых фондовых индикаторов, но на индекс МосБиржи это не оказало влияния, он продолжил рост. В среду в фокусе внимания будут итоги заседания ФРС, ожидается рост ставки на 0,75 п.п. (до 2,25-2,5%), но не исключено и повышение сразу на 1 п.п.

Индекс МосБиржи 27 июля будет формироваться в пределах 2085-2200 пунктов, полагает Бахтин.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций кроме Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), снизились Европа (индексы CAC 40 и DAX просели на 0,4-0,9%, FTSE не изменился) и Штаты (индексы теряют 0,6-1,7% во главе с Nasdaq).

Экономика Южной Кореи во II квартале выросла на 2,9% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,5%. В предыдущем квартале ВВП Южной Кореи повысился на 3% в годовом выражении.

По данным Минторга США, продажи новостроек в июне упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 642 тыс. домов, а не 696 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в июне до 660 тыс., сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в июле упал до 95,7 пункта при прогнозах снижения до 97,2 пункта с июньских 98,7 пункта.

Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания регулятора 26-27 июля, особенно фокусируясь на сигналах того, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены умеренно просели после роста с начала недели на фоне опасений относительно ограниченного предложения на глобальном рынке. К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $99,74 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,2%, до $95,55 за баррель.

Сдерживающим фактором для роста цен остается беспокойство по поводу состояния мировой экономики. Свежие статистические данные из США и Европы указывают на замедление экономической активности в этих регионах, в то время как Китай едва избежал экономического спада во втором квартале, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки VK (+13,8%), акции "Россетей" (+8,1%), расписки HeadHunter (+8%), Cian (+7,8%), акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+7,4%), ПАО "Лензолото" (+6,9%), "ОГК-2" (+5,4%), "Селигдара" (+5,4%), расписки MDMG (+5%).

Подешевели GDR X5 Retail (-4%), акции ПАО "Завод им. Лихачева" (-3%), "Ютэйр" (-2,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,5%), "Иркута" (-2,5%), ГК "Самолет" (-2,2%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,32 млрд рублей (из них 6,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,95 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 3,86 млрд рублей на акции "Газпрома").