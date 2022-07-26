Квартальная выручка "Яндекса" выросла на 45% до 118 млрд рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года выручка "Яндекса" выросла в годовом исчислении на 45% и составила 118 млрд рублей, говорится в отчете компании.

В частности, доходы сегмента "Поиск и портал" выросли на 31%, до 51,2 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA "Яндекса" в отчетном периоде выросла в 4,45 раза, до 25,7 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль составила 13,1 млрд рублей.

Остаток денежных средств на конец квартала составил 75,6 млрд рублей ($1,48 млрд), из которых 23,7 млрд рублей находятся на зарубежных счетах.

Капитальные затраты во II квартале зафиксированы на уровне 7,7 млрд рублей.

"Яндекс" решил не возобновлять прогнозирование финансовых показателей по итогам 2022 года "из-за сохраняющейся высокой степени неопределённости в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем". Компания отозвала свой прогноз в апреле, до этого ожидалось, что выручка по итогам года составит 490-500 млрд рублей.

Начиная со II квартала "Яндекс" внес изменения в структуру сегментов, а именно переименовал направление "Медиасервисы" в "Плюс и развлекательные сервисы", т.к. такое название "лучше отражает суть входящих в сегмент направлений".

Доля рекламной выручки "Яндекса" во II квартале составила 40%. Выручка направления в отчетном периоде выросла на 22% и достигла 48,4 млрд рублей.

GMV (оборот) сегмента "Райдтех" (включает такси-сервисы, каршеринг и аренду самокатов) в отчетном периоде увеличился на 29% и составил 179 млрд рублей.

Число подписчиков сервиса "Яндекс.Плюс" выросло год к году на 53% и достигло 13,7 млн.

Общая поисковая доля "Яндекса" на российском рынке во II квартале выросла до 62,1% с 59,7% годом ранее (по данным "Яндекс.Радар"). Поисковая доля на Android увеличилась до 62% с 59,5%, на iOS - до 48,4% с 42,2%. Количество поисковых запросов в отчетном периоде выросло на 6%.

Выручка "Яндекса" по сегментам во II квартале 2022 года, млн рублей:

II квартал 2021 II квартал 2022 Изменение Поиск и портал* 39 212 51 233 31% Электронная коммерция, Райдтех и Доставка ** 37 007 56 474 53% Плюс и развлекательные сервисы*** 4 094 6 150 50% Сервисы объявлений**** 1 995 2 085 5% Прочие бизнес-юниты и инициативы***** 4 929 10 185 107% Внутрисегментные расчеты 87 237 126 127 45% Общая выручка 81 402 117 748 45%

* - "Поиск и портал" включает широкий спектр сервисов "Яндекса" в России, Белоруссии и Казахстане

** - Структура сегмента включает сервисы O2O: заказ такси в РФ, СНГ и ряде стран мира, "Яндекс.Драйв", фудтех-направление и "Яндекс.Доставку"

*** - "КиноПоиск", "Яндекс.Музыка", "Яндекс.Афиша", продюсерский центр "Яндекс.Студия" и сервис подписки "Яндекс.Плюс"

**** - Авто.ру, "Яндекс.Недвижимость", "Яндекс.Аренда "

***** - направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), "Яндекс.Дзен", Yandex.Cloud, "Яндекс.Образование", устройства, финтех, "Яндекс.Толока", эксперименты "Яндекс.Лавки" на международных рынках и другие эксперименты