Курс доллара поднимался выше 61 рубля

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро уверенно растут на "Московской бирже" во вторник вечером в конце торговой сессии. При этом курс доллара поднялся выше 61 рубля, а евро - подошел вплотную к 62 рублям впервые с 11 июля.

К 18:48 доллар дорожал на 2,69 рубля, до 60,8 рубля. Чуть ранее курс доллара поднимался до 61,055 рубля.

Евро дорожал к этому времени на 2,485 рубля, до 61,7 рубля. Чуть раньше курс рос до 61,9675 рубля за евро. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) увеличилась на 2,6 рубля - до 61,21 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах, обновив двухнедельный минимум в условиях уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения пика налоговых выплат месяца. Накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Кроме того, давление на рубль оказывает общемировое снижение интереса инвесторов к риску перед заседанием Федеральной резервной системы по ставке, которое пройдет 26-27 июля. Аналитики в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25-2,5%, однако также не исключают возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах о том, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.