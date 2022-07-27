В московских ТЦ к концу года могут стать вакантными до 30% площадей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Доля вакантных площадей в ТЦ Москвы по итогам года может составить 20-30%, говорится в исследовании CMWP.

"По итогам первого полугодия 2022 года, доля приостановивших деятельность магазинов в торговых центрах Москвы составила 11,6%. Свободные площади (вакансия) при этом составляют - 11,2% от общего объема. В конце 2021 года вакансия находилась на уровне 10%. Базовый прогноз по доле вакантных площадей составляет 20-30%. При этом важно отметить, что если ключевые иностранные бренды уйдут из ТЦ, то вакансия может достигнуть 30%, если же часть из них найдёт возможность продолжить работу, то показатель зафиксируется на уровне 18-20%", - говорится в отчете #MARKETBEAT, который подготовили аналитики компании.

Они отмечают, что наиболее пострадавшими окажутся крупные торгово-развлекательные центры с высокой долей международных операторов, новые объекты, введенные в эксплуатацию в 2020-2022 гг. (доля свободных площадей в таких объектах может достигнуть 45%), а также объекты с несбалансированной концепцией и исторически высокой долей свободных площадей.

Эксперты отмечают, что новое строительство в секторе торговой недвижимости показывает антирекорды. По итогам первого полугодия 2022 года его объем в Москве показал снижение на 44% в сравнении с индикатором прошлого года и составил 37,1 тыс. кв. м - наименьшее значение после аналогичного периода 2017 года. Тогда сумма площадей, введенных в эксплуатацию, составила 15,5 тыс. кв. м.

В России аналогичный показатель продемонстрировал снижение на 75% по сравнению с индикатором прошлого года (94 тыс. кв. м в первом полугодии 2022 и 374 тыс. кв. м в первом полугодии 2021). Объем нового строительства в России в 1 полугодии 2022 года (94 тыс. кв. м) обновил антирекорд 2004 года, тогда было введено 72 тыс. кв. м.

"Ввод в эксплуатацию новых ТЦ будет сокращаться в среднесрочной перспективе. Кроме того, налоговая нагрузка также удерживает девелоперов от запуска новых объектов, фактически не генерирующих прибыль", - прокомментировала ситуацию Татьяна Дивина, старший директор, заместитель руководителя департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership (CMWP).