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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Собянин отметил превращение торговых центров Москвы в культурные центры

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В торговых центрах в Москве появляются центры услуг и различные виды досуга, они становятся своего рода культурными центрами; их ликвидация, даже в случае нерентабельности работы, не планируется, заявил на просветительском марафоне общества "Знание" мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последние полгода ко мне пришло заявок на ликвидацию торговых центров где-то около сотни - "нерентабельно, давайте мы снесем, построим здесь жилой дом". Мы этого делать не будем. В торговых центрах, если вы заметили, появляются первоклассные центры оказания услуг, спорт, детские игровые площадки и много-много чего", - сказал он.

"Торговые центры превращаются в некую другую реальность, там уже меньше торговли, больше услуг, развлечений, такие культурные центры", - добавил мэр.

Он пообещал, что власти постараются сделать так, чтобы эти локации сохранились для того, чтобы рядом с местами жительства москвичей находились возможности проведения досуга.

Москва Сергей Собянин
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