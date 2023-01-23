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Bloomberg сообщил о планах Spotify объявить о новом сокращении штата

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, планирует объявить о новом сокращении штата на этой неделе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Они не уточнили, сколько конкретно рабочих мест будут сокращены. Последний раз Spotify уволила 38 человек в октябре.

Летом 2022 года руководство компании говорило о намерении сократить штат на четверть. Сейчас в ее штате около 9,8 тысячи сотрудников.

За последние 12 месяцев капитализация Spotify упала примерно на 50%, до $18,6 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял 10%.

Spotify Швеция
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