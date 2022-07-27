В "Газпроме" заявили, что Siemens не ремонтирует двигатели на "Северном потоке"

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Компания Siemens Energy не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей на "Северном потоке", заявил в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

На отправной компрессорной станции "Северного потока" установлено шесть газоперекачивающих агрегатов компании Siemens по 52 МВт: 5 ГПА в работе и один в резерве. На сегодня работает только один из них. Остальные либо достигли межремонтного пробега - 25 тысяч часов, после чего нужен капремонт на заводе, либо неисправны - в данном случае необходимо сервисное обслуживание от Siemens, сообщил Маркелов.

Утром в среду сообщалось, что прокачка газа по магистрали "Северный поток" с началом новых газовых суток сократилась до 31 млн куб. м в суточном исчислении с выбытием из эксплуатации еще одного газоперекачивающего агрегата.

Магистраль способна перекачивать в сутки до 167 млн куб. м газа, однако мощности прокачки сокращаются в связи с нарушением графика технического обслуживания компрессорного оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой позднее перешел компании Siemens.

Причина задержки - в санкциях, которые Канада ввела в отношении "Газпрома".