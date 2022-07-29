"Газпром" ждет гарантий неприменения санкций ЕС и Британии по двигателям СП1

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Компания Siemens Energy изменила маршрут транспортировки газотурбинного двигателя для "Северного потока", подвергнув этот актив риску санкций Европейского союза и Великобритании, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, это произошло из-за того, что из Канады двигатель повезли не напрямую в Россию, а в Германию (что не согласовывал "Газпром" ), и теперь "Газпрому", чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании.

Маркелов также заявил, что "Газпром" направил в российское отделение Siemens 10 письменных обращений по поломкам двигателей на станции. Из них были устранены замечания только по четверти обращений. Зампред "Газпрома" заявил, что российская компания опубликует часть переписки с подрядчиком.

"На сегодняшний компрессорная станция "Портовая" по техническим причинам может подавать в газопровод "Северный поток" не более 33 млн кубометров газа в сутки. В рабочем состоянии находится только один из шести основных газоперекачивающих агрегатов и горячий резерв такой же мощности. Эта ситуация во многом связана с двигателями компании Siemens мощностью 52 мегаватта каждый. Они являются ключевым оборудованием газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции "Портовая". Как уже говорилось ранее, срок межремонтной выработки у двигателей Siemens составляет 25 тысяч часов. И после этого требуется обязательный капитальный ремонт в заводских условиях. Это прямо установлено в графике технического обслуживания газовых турбин Trent 60 для компрессорной станции "Портовая", - напомнил топ-менеджер.

"Мы отмечали, что к ремонтам двигателей всегда готовимся заблаговременно: есть планы-графики ремонта, есть фонд подменных двигателей, которые заранее проходят капитальный ремонт. Заключен контракт, и он должен выполняться. В декабре прошлого года двигатель Siemens с номером 073 был доставлен для ремонта на завод в Канаду. Мы рассчитывали получить его обратно еще в мае, но до сих порт этот двигатель в Россию не вернулся", - констатировал Маркелов.

"Из-за антироссийских санкций без согласия "Газпрома" он был отправлен из Канады не в Россию, а в Германию. И в этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта. Если бы поставка осуществлялась из Канады напрямую в Россию, как это изначально и предполагалось, то нам не пришлось бы оценивать влияние санкций Евросоюза и учитывать возможные риски, связанные с блокировкой и арестом двигателя на территории стран ЕС. Но так как поставщиком по контракту является английская компания Industrial Turbine Company Limited, то к ней применимы требования английского законодательства. И мы вынуждены оценивать санкционные ограничения, установленные уже теперь Великобританией", - заявил докладчик.

"Северный поток" способен перекачивать в сутки до 167 млн куб. м газа, но прокачка сокращается в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.