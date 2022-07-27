Прокачка по "Северному потоку" сократилась до 31 млн куб. м в суточном исчислении

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Прокачка газа по магистрали "Северный поток" с началом новых газовых суток сократилась до 31 млн куб. м в суточном исчислении с выбытием из эксплуатации еще одного газоперекачивающего агрегата.

Газотранспортный оператор Gascade сообщил, что c 9:00 по московскому времени в среду поток по магистрали сократился до 1,28 млн куб. м в час. В пересчете на сутки это составляет 31 млн кубометров.

26 июля по СП1 было прокачано 65 млн кубометров газа.

Аналитики исследовательской компании Rystad Energy отмечают, что с таким уровнем поставок по СП1 Европейскому союзу достичь целевого уровня запасов газа в ПХГ в 80% к 1 ноября будет очень сложно. Кроме того, предупреждают аналитики, поставки в Европу СПГ из США осложнит приближающийся сезон ураганов.

Магистраль способна перекачивать в сутки до 167 млн куб. м газа, однако мощности прокачки сокращаются в связи с нарушением графика технического обслуживания компрессорного оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой позднее перешел компании Siemens.

Причина задержки - в санкциях, которые Канада ввела в отношении "Газпрома". Из-за санкций с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

С 14 июня в работе осталось 3 ГПА. Прокачка снизилась до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки). Один ГПА задержался на ремонте у Siemens, у других были выявлены технические неисправности (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности).

С 16 июня была остановлена эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая" в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя). Суточная производительность СП1 снизилась до 67 млн куб. м в сутки.

С 27 июля остановлена эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя Siemens в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя). Суточная производительность КС "Портовая" снижается до 33 млн куб. м в сутки.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон 10 июля сообщил, что власти страны решили отправить турбину в Германию для последующей передачи "Газпрому". 13 июля "Газпром" заявил, что не располагает документами, позволяющими вывезти из Канады турбину в условиях санкций.

25 июля "Газпром" сообщил, что получил от Siemens документы от властей Канады. При этом в российской компании отмечают, что остаются вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на среду в объеме 42,2 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель во вторник был 42 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,2 млн куб. м на 27 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Украинская сторона также заявила, что при продолжении подачи газа из России на "Сохрановку" соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины". Маршрут через Сохрановку обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе в понедельник подскочила до 16,2% от энергобаланса по ЕС (это максимальный показатель за последние две недели), после чего во вторник снизилась до 14,2%. За прошлую неделю было лишь 10%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Однако далее на текущей неделе ожидается слабый ветер, а то и штиль, что кардинально изменит выработку этого сектора европейской энергетики.

Спотовые цены на газ в Европе в ожидании выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" взлетели выше $2100 за тысячу кубометров. В Азии цены увеличились вслед за европейскими - сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $1435.

Европейские терминалы по приему СПГ среднем в июле загружены на 69% при 63% за июнь. Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы составляют 67,11%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (25 июля) составил 0,39 процентных пункта.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.