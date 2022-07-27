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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Аналитики ждут в сентябре рекордного роста цены нефти Arab Light для покупателей в Азии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в сентябре повысит цену на основной сорт нефти, поставляемой в Азию: он будет продаваться с рекордной премией к корзине нефти Омана и Дубая - $10,8 за баррель, свидетельствует средний прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg.

В начале июля госкомпания Saudi Aramco сообщила, что в августе Arab Light будет стоить для азиатских покупателей на $9,3 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая. Таким образом, повышение цен может составить $1,5 за баррель.

Трейдеры при этом отмечают, что рентабельность азиатских НПЗ снижается и подъем цены саудовской нефти может ограничить спрос на нее. Уже в октябре, по их мнению, стоимость ближневосточной нефти может снизиться.

Цены на нефть Brent и WTI завершают июль в минусе, что станет первым месячным снижением с конца 2020 года. Давление на рынок оказывают опасения, что ужесточение денежно-кредитной политики в США спровоцирует рецессию и, соответственно, сокращение спроса на нефть, а также сигналы ослабления китайской экономики из-за продолжающихся вспышек COVID-19. Тем не менее, физический рынок показывает, что в настоящее время спрос на нефть является сильным.

Saudi Aramco Азия Оман Дубай Саудовская Аравия Arab Light Brent WTI
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