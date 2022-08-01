Эксперты техкомитета ОПЕК+ понизили оценку профицита нефти в 2022г на 200 тыс. б/с

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Эксперты технического комитета ОПЕК+ понизили оценку профицита нефти в 2022 году с 1 млн баррелей в сутки до 0,8 млн б/с, следует из отчетности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 2 августа.

Эксперты исходят из предположения, что уровень добычи нефти странами ОПЕК+ до конца года останется на уровне августа 2022 года - 48 млн б/с, а в целом за 2022 год страны ОПЕК+ будут добывать 47,1 млн б/с.

Базовый и низкий сценарии предполагают, что в июле-сентябре 2022 года будет высвобождаться 1,5 млн б/с нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR), высокий сценарий - только 1 млн б/с.

Исходя из отчетности, эксперты сохранили оценку роста спроса на нефть в 2022 году по базовому сценарию на 3,4 млн б/с - до 100,3 млн б/с, прогноз роста предложения нефти из стран, не входящих в ОПЕК, сохранен на уровне 2,1 млн б/с.

Эксперты подсчитали, что по итогам 2022 года на рынке сложится профицит в размере 0,8 млн б/с, в то время как месяц назад ожидалось, что предложение превысит спрос на 1 млн б/с. Прогноз был понижен из-за пересмотра данных за январь-июнь.

По низкому сценарию, ожидается, что спрос вырастет в 2022 году лишь на 2,5 млн б/с, а профицит составит 1,3 млн б/с, по высокому, согласно которому потребление нефти увеличится на 3,6 млн б/с - профицит может составить 0,5 млн б/с.