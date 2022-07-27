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De Beers отметила риски для спроса на алмазы из-за макроэкономики

De Beers отметила риски для спроса на алмазы из-за макроэкономики
Фото: Michael Loccisano/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе шестого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $630 млн, сообщила Anglo American plc, контролирующая De Beers.

Это на 4% ниже уровня предыдущего цикла ($657 млн) и на 23% больше, чем год назад ($514 млн).

Шестой цикл продаж в 2022 году проходил с 11 по 26 июля.

После последовательно высокого спроса в первом полугодии на рынке по-прежнему сохраняется устойчивый запрос на алмазы De Beers, что подтвердилось в шестом цикле продаж в этом году, заявил глава компании Брюс Кливер.

"Тем не менее, алмазная отрасль продолжает придерживаться осторожного подхода в свете рисков для настроений потребителей, связанных с макроэкономическими проблемами", - подчеркнул он.

По оценке BCS, результаты довольно нейтральные. Глобальная экономическая неопределенность в сочетании с проблемами в Китае может оказать давление на алмазную отрасль в среднесрочной перспективе, считают аналитики BCS.

Ранее Anglo American сообщала, что средний индекс цены на алмазы вырос на 28% в первом полугодии к данным годичной давности, отражая высокий спрос потребителей и ужесточение ситуации с запасами по всей цепочке создания стоимости.

Российская "АЛРОСА", находящаяся под санкциями США, с начала марта прекратила публиковать данные о ежемесячных продажах. Несмотря на то, что американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, где обрабатывается основной объем мирового алмазного сырья, часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России, сообщил Bloomberg в мае.

За первое полугодие импорт необработанных алмазов в Индию вырос на 12%, составив $9,41 млрд, при этом экспорт бриллиантов из страны упал на 10% (до $11,8 млрд).

De Beers Anglo American Брюс Кливер АЛРОСА США Индия BCS Китай
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