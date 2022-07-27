Реальные располагаемые доходы населения во II квартале снизились на 0,8%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года в России снижение реальных располагаемых доходов населения составило 0,8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата за первое полугодие.

В I квартале 2022 года показатель сократился на 1,2% в годовом выражении.

В целом за первое полугодие 2022 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,8% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года.

По данным Росстата в 2021 году реальные располагаемые доходы выросли на 3% (оценка уточнена с 3,1%) после падения на 2% в 2020 году.

В том числе в IV квартале 2021 года был нулевой рост в годовом выражении, в III квартале реальные доходы выросли на 8,9%, во II квартале - выросли на 7%, в I квартале 2021 года - упали на 4%.

В мае 2022 года снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в стране замедлилось до 6,1% в годовом выражении после падения в апреле на 7,2%, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщил также Росстат.

По данным ведомства, среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении в мае 2022 года составила 62 457 рублей, увеличившись на 10% по сравнению с маем 2021 года и на 0,2% по сравнению с апрелем 2022 года.

В целом за январь-май зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,9% по сравнению с январем-маем 2021 года, в реальном - снизились на 0,9%.

Минэкономразвития в своем прогнозе от середины мая ожидало, что снижение зарплат в реальном выражении в России в целом за 2022 год составит 3,8%.

За 2021 год зарплаты в реальном выражении в стране выросли на 4,5%.