Росстат сообщил о снижении зарплат в реальном выражении в июне на 3,2%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В июне в России снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) зарплаты замедлилось до 3,2% в годовом выражении после падения в мае на 6,1% и на 7,2% в апреле, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщил Росстат.

По данным ведомства, среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в июне 2022 года составила 66 572 рубля, увеличившись на 12,2% по сравнению с июнем 2021 года и на 6,5% по сравнению с маем 2022 года.

В целом за I полугодие 2022 года зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,8% по сравнению с январем-июнем 2021 года, в реальном - снизились на 1,3%.

Минэкономразвития в середине августа несколько улучшило свой прогноз и ожидает, что снижение зарплат в реальном выражении в России в целом за 2022 год составит 2,9% (против снижения на 3,8% в майской редакции прогноза).

За 2021 год зарплаты в реальном выражении в стране выросли на 4,5%.