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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

EasyJet купит 56 самолетов Airbus A320neo и 18 самолетов A321neo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc заказал у европейского аэрокосмического концерна Airbus SE 56 новых самолетов семейства A320neo, говорится в сообщении компании.

Также easyJet изменил условия ранее заключенного контракта на поставку 18 таких самолетов, и вместо них получит 18 самолетов модели A321neo.

Общая каталожная стоимость заказанных самолетов, исходя из цен 2018 года, составляет $6,5 млрд, однако авиакомпания фактически заплатит "значительно меньшую сумму" благодаря соглашению с Airbus от 2013 года, отмечается в пресс-релизе. Точная сумма сделки не разглашается.

Поставки самолетов A320neo будут осуществляться в период с 2026 по 2029 год, A321neo – с 2024 по 2027 год.

Акции easyJet слабо меняются в цене в начале торгов в Лондоне во вторник. С начала текущего года капитализация компании опустилась на 20%, до 3,3 млрд фунтов стерлингов ($4,06 млрд).

EasyJet Airbus A320neo A321neo
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