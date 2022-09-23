Airbus стремится увеличить доходы акционеров и наращивать производство

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Европейский авиастроительный концерн Airbus SE стремится увеличить доходы акционеров, заявил его главный исполнительный директор Гийом Фори на Дне инвестора. Мероприятие компания проводит впервые за четыре года.

Главный финансовый директор компании Доминик Асам заявил, что дивидендные выплаты останутся основным способом поощрения акционеров. Компания традиционно направляет на выплату дивидендов 30-40% прибыли. По словам Асама, она будет стремиться, чтобы доля выплат соответствовала верхней границе этого диапазона.

Финдиректор Airbus также отметил, что компания "обсудит дополнительные способы поощрения акционеров", когда сможет восстановить денежные резервы, резко сократившиеся в период пандемии, которую он назвал "экзистенциальным" кризисом.

Целью Airbus является наращивания резервов до 10 млрд евро. На данный момент эта цель еще не достигнута, сказал Асам.

Руководители Airbus подтвердили цель увеличения производства узкофюзеляжных самолетов A320 до 75 единиц в месяц к 2025 году. В этом году производство составляет порядка 50 единиц в месяц.

Асам отметил, что компания не сможет увеличить поставки коммерческих самолетов до уровня 2019 года к 2023 году. По его словам, это удастся сделать "где-то в 2024 году".

Удовлетворить отложенный спрос на самолеты A320 в полном объеме получится не ранее 2028 года, заявил он.

При этом компания ставит целью увеличить производство самолетов примерно до 1000 единиц в год к 2025 году.

С начала 2022 года капитализация Airbus снизилась на 18%.