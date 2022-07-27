Минэкономразвития сообщило о сокращении ВВП России в июне на 4,9%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В июне 2022 года российский ВВП упал на 4,9% в годовом исчислении после снижения на 4,3% в мае, на 2,8% в апреле, роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,7% в январе, говорится в опубликованном обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".

Снижение ВВП по итогам II квартала составило 4%, в целом за первое полугодие 2022 года - 0,5% в годовом сравнении.

"Ускорился спад в экспортно ориентированных отраслях (деревообработке, химической отрасли, металлургическом производстве), а также отраслях со значительной долей промежуточного импорта (автомобилестроение, легкая промышленность, производство мебели)", - прокомментировали в Минэкономразвития динамику ВВП в июне.

При этом в отраслях обрабатывающей промышленности ситуация складывается неравномерно, отмечают в министерстве: в ряде отраслей, ориентированных на внутренний спрос, выпуск сохранялся выше прошлогодних уровней. Например, в фармацевтике рост в июне составил 16,5%, в производстве строительных материалов - 2,3%.

В докладе министерства отмечается, что в июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности и сохранением положительной динамики в сельском хозяйстве.

"Добыча полезных ископаемых в июне вышла в положительную область, в основном благодаря восстановлению объемов добычи нефти (рост на 2,7% год к году после снижения на 2,4% в мае). Одновременно улучшились показатели нефтепереработки (до минус 0,5% в июне после минус 5,5% в мае). В сельском хозяйстве в июне продолжился рост выпуска (на 2,1%, как и в мае)", - говорится в обзоре.

Оптовая торговля и грузооборот транспорта в июне продолжили негативную динамику. В частности, падение пассажирооборота в годовом выражении второй месяц подряд сохраняется на уровне около минус 5%. В строительстве в июне рост остановился после роста на 3,6% в мае 2022 года.

"Потребительская активность в течение второго квартала стабилизировалась на низких уровнях. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания в мае-июне, по оценке Минэкономразвития России, был примерно на 7% ниже уровней прошлого года, главным образом за счет сокращения оборотов в розничной торговле", - говорится в докладе.

Официальный прогноз Минэкономразвития (от середины мая) по снижению ВВП России в 2022 году равняется 7,8%, но в министерстве уже заявляли, что оценка может быть пересмотрена в сторону меньшего снижения.

ЦБ 22 июля обновил прогноз, улучшив ожидания по динамике ВВП в текущем году до минус 4-6% с минус 8-10% (апрельский прогноз).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по падению ВВП на 2022 год, предполагал спад на 6,3% (прогноз по состоянию на июнь составлял 8,3%).

Первый вице-премьер Андрей Белоусов "Интерфаксу" на площадке Петербургского международного экономического форума в середине июня заявлял, что спад российской экономики в 2022 году может оказаться значительно ниже текущих официальных прогнозов и составить от 3 до 5%, если удастся оживить внутренний спрос.