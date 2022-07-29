Решетников отметил, что ситуация в экономике РФ складывается лучше, чем ожидалось весной

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ситуация в российской экономике складывается лучше, чем предполагалось в марте-апреле, в июне сохраняется рост в сельском хозяйстве, улучшились показатели в добыче и некоторых сферах обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний рынок, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании Инвестиционного совета Центрального федерального округа в пятницу.

При этом министр отметил, что ускорился спад в отраслях, ориентированных на экспорт, а также в зависимых от импорта отраслях - автомобилестроении, легкой промышленности, производстве мебели.

"Потребительская активность также прошла определенный период восстановления, но в реальном выражении, конечно, она далека еще от январских и февральских цифр", - добавил Решетников.

Минэкономразвития РФ в эту среду представило оценку ВВП за июнь - снижение показателя углубилось до 4,9% в годовом сравнении с 4,3% в мае. Падение экономики РФ по итогам II квартала составило 4% после роста на 3,5% в I квартале этого года. В целом за первое полугодие 2022 года снижение ВВП составило 0,5% в годовом сравнении.

"В обработке ситуация по-прежнему неравномерна: с одной стороны, у нас ряд отраслей, нацеленных на внутренний спрос показывают неплохие темпы роста, но в то же время мы видим, у нас ускоряется спад в отраслях, которые ориентированы на экспорт. Это и следствие внешних ограничений, перенастройки логистики, но и во многом это уже следствие крепкого курса рубля и снижения конкурентоспособности и рентабельности ряда экспортноориентированных производств. Но не только. Потому что, подчеркну, та же тема деревопереработки центральной части России, Северо-Запада, это во многом - следствие логистических ограничений, как раз закрытия, в первую очередь, европейских рынков, в необходимости перенастраиваться", - прокомментировал ситуацию в экспортных отраслях глава Минэкономразвития в пятницу.

Пока не восстановились отрасли, связанные с использованием импортных материалов и компонентов, отметил Решетников. "Требуется время на то, чтобы предприятия и отрасли, у которых большая доля в производстве промежуточного импорта, которые были плотно встроены в цепочки мировые, им тоже требуется время. Мы видим, что они пока не восстановились и тяжело проходят этот период. Это в первую очередь автомобилестроение, но мы видим определенное снижение и в легкой промышленности, в производстве мебели и так далее", - сказал он.

Глава Минэкономразвития также прокомментировал ситуацию с занятостью. Он отметил, что безработица уже два месяца держится на рекордно низких значениях - 3,9%. "В то же время мы прекрасно с вами понимаем, что тут успокаиваться ни в коем случае нельзя, и мы видим, что есть определенные признаки на рынке труда, которые заставляют нас беспокоиться", - подчеркнул Решетников.