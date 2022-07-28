Американские индексы выросли на корпоративной отчетности и решении Федрезерва

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду, инвесторы оценивали отчетность крупных компаний и итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

Затем рынки ускорили рост, позитивно отреагировав на выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

В ходе пресс-конференции Пауэлл сказал, что Центробанк не исключает более сильного повышения ставки в будущем, если поступающие данные будут располагать к этому. В то же время он дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики, отметил, что она не находится в рецессии, и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии.

Акции Microsoft Corp. подорожали на 6,7%, хотя чистая прибыль и выручка компании в минувшем финквартале оказались хуже прогнозов рынка. Аналитиков и трейдеров воодушевили сильные прогнозы компании.

Цена бумаг Alphabet Inc., холдинговой компании Google, подскочила на 7,7%. Alphabet увеличила выручку во втором квартале 2022 года на 13%, что стало минимальным ростом за два года, однако позитивным моментом стал рост доходов от рекламы.

Котировки Visa Inc. снизились на 0,9%. Международная платежная система увеличила чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, однако прибыль оказалась хуже ожиданий рынка.

Акции Mondelez International подорожали на 1,1%. Один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий во втором квартале сократил чистую прибыль на 30,7%, однако увеличил выручку на 9,5% и повысил дивиденды на 10%.

Рыночная стоимость Texas Instruments поднялась на 6,7%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов увеличил чистую прибыль в прошлом квартале на 19%, выручку - на 14%, причем оба показателя существенно превзошли прогнозы экспертов.

Авиационный концерн Boeing Co. получил выручку и скорректированный убыток в апреле-июне хуже прогнозов рынка, но показатель свободного денежного потока (free cash flow, FCF) неожиданно улучшился. Акции компании закрылись ростом на 0,1%, хотя в ходе торгов подъем превышал 3%.

Цена бумаг гостиничной сети Hilton Worldwide Holdings выросла на 7,6% благодаря росту чистой прибыли почти в три раза во втором квартале 2022 года на фоне резкого увеличения выручки.

Капитализация платежной системы PayPal Holdings взлетала на 12% на сообщениях СМИ, что инвестфирма Elliott Management Corp. приобрела долю в компании.

Значение Dow Jones Industrial Average выросло на 1,37% - до 32197,59 пункта.

В числе лидеров роста в индексе, помимо Microsoft, оказались бумаги Salesforce Inc., подорожавшие на 5,6%. Лидерами снижения выступили акции 3M Co. и Travelers Cos., снизившиеся на 1,4% и 1,2% соответственно.

Standard & Poor's 500 увеличился на 2,62% - до 4023,61 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 4,06% и составил 12032,42 пункта.