Technip Energies приостановила большую часть работ по "Арктик СПГ 2"

Компания исключила из портфеля заказы на 2 млрд евро, связанные с проектом

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Французская Technip Energies (лидер ЕРС-подрядчика "Арктик СПГ 2", включающего также итальянскую Saipem и российский "НИПИГАЗ") продолжает планомерный выход из проекта "Арктик СПГ 2", сообщила компания.

В соответствии с применяемыми санкциями и в соответствии с требованиями контракта подавляющая часть работ приостановлена. В течение первого полугодия 2022 года из общего скорректированного портфеля заказов компании было исключено около 2 млрд евро, относящихся к "Арктик СПГ 2".

"Это связано с тем, что работа, находящаяся под санкциями, была приостановлена, и это соответствует нашим текущим дискуссиям о выходе. Процесс выхода, вероятно, займет еще несколько месяцев из-за условий контракта и заложенный сметы проекта", - объяснила компания.

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