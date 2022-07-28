Meta впервые сократила квартальную выручку

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) зафиксировала снижение выручки во втором квартале на фоне уменьшения рекламных доходов.

Сокращение выручки в годовом выражении отмечено впервые в истории компании.

В апреле-июне 2022 года выручка Meta сократилась на 1%, до $28,82 млрд по сравнению с $29,08 млрд за аналогичный период прошлого года. Эксперты Уолл-стрит в среднем прогнозировали квартальную выручку Meta на уровне $28,9 млрд.

Чистая прибыль компании упала на 36%, до $6,69 млрд с $10,39 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $2,46 с $3,61 при консенсус-прогнозе рынка в $2,56.

Количество пользователей соцсети Facebook с активностью учетной записи не реже раза в месяц (MAU) на конец июня составило 2,93 млрд человек, увеличившись за год на 1%. Число ежедневно активных пользователей (DAU) повысилось на 3% - до 1,97 млрд.

По оценкам компании, около 2,88 млрд человек в мире пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно и порядка 3,65 млрд человек - хотя бы раз в месяц. Оба эти показателя выросли за год на 4%.

Рекламные доходы Meta во втором квартале уменьшились на 1,5% - до $28,15 млрд с $28,58 млрд.

"Мы вступили в фазу экономического спада, которая будет оказывать масштабное влияние на наш бизнес в сфере цифровой рекламы, - заявил глава Meta Марк Цукерберг на телефонной конференции после публикации отчетности компании. - Всегда сложно прогнозировать, насколько глубокими и длинными могут быть эти циклы, однако я бы сказал, что ситуация сейчас выглядит хуже, чем квартал назад".

По прогнозу Meta, в третьем квартале текущего года ее выручка составит $26-28,5 млрд, что будет как минимум на 10% ниже уровня июля-сентября прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что выручка компании в текущем квартале составит $30,7 млрд.

"Прогноз выручки отражает наши ожидания, что слабый спрос на размещение рекламы, который мы наблюдали во втором квартале, сохранится", - говорится в пресс-релизе.

В прошедшем квартале Meta выкупила собственные акции на сумму $5,08 млрд.

Штат компании на конец марта превышал 85 тысяч человек, за год он увеличился на 32%.

С начала 2022 года цена акций компании упала на 50%.