Доллар подешевел на 47 копеек, до 59,41 руб.

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине перед перечислением в бюджет налога на прибыль и вслед за уверенно дорожающей нефтью.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 59,36 - 59,73 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 59,41 руб. (-47 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 60,4675 руб. (-26,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 37,66 коп. к уровню закрытия 27 июля, до 59,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 80,98 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 53,57 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов из-за остаточного спроса на рублевую ликвидность перед уплатой последнего в этом месяце налога (на прибыль). Поддержку рублю также оказывают усиление общемирового спроса на риск после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также уверенный рост цен на нефть.

Федрезерв в среду вечером ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Руководство американского ЦБ отметило ослабление производственных показателей и расходов в экономике США и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

В ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что Центробанк не исключает более сильного повышения ставки в будущем, если поступающие данные будут располагать к этому. В то же время он дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики, отметил, что она не находится в рецессии и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии.

Нефть

Цены на нефть продолжают расти в четверг после уверенного подъема накануне на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей, бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени в четверг составляет $108,1 за баррель, что на 1,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,05 за баррель, что на 1,84% выше итогового значения предыдущей сессии.

Производство нефти в США на прошлой неделе увеличилось на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12,1 млн б/с, экспорт вырос на 21%, до рекордных 4,55 млн б/с, импорт уменьшился на 5% - до 6,14 млн б/с, сообщило Минэнерго.