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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Производитель электромобилей Rivian сократит 6% рабочих мест

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. сократит 6% сотрудников из общего числа в 14 тысяч, чтобы сэкономить на расходах, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ компании.

Такой шаг позволит Rivian продолжать наращивать производство без необходимости привлечения дополнительных средств, заявил главный исполнительный директор компании Ар-Джей Скаринж в обращении к сотрудникам.

Ускорение инфляции, повышение процентных ставок и рост цен на сырье, по его словам, затруднили возможность привлечения компаниями финансирования.

"Нам необходимо сохранять возможность расти и масштабировать операции без привлечения дополнительных средств в текущей макроэкономической обстановке", - отметил Скаринж.

Сокращения не коснутся сотрудников производственного предприятия компании.

С начала 2022 года акции Rivian подешевели на 69%.

Rivian США Ар-Джей Скаринж
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