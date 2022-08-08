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Oracle сократила несколько сотен сотрудников

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американская корпорация Oracle, один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, на минувшей неделе сократила несколько сотен сотрудников, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Сокращения в основном затронули сотрудников в сфере рекламы и качества обслуживания клиентов. Компания продает сервисы, помогающие анализировать данные о клиентах и настраивать таргетированную рекламу.

Oracle фокусируется на облачных сервисах в сфере здравоохранения после того, как получила одобрение регуляторов на покупку компании Cerner Corp., специализирующуюся на электронных медицинских картах, за $28,3 млрд.

Oracle пополнила список технологических компаний, которые замедлили темпы найма персонала или же начали сокращать сотрудников. Так, Microsoft сообщила о планах сократить около 1% от общего количества сотрудников, составляющего примерно 181 тысячу человек.

Robinhood Markets Inc. на минувшей неделе обнародовала планы сократить около 23% сотрудников, работающих полный рабочий день. Netflix Inc. в июне сообщила, что сокращает около 300 сотрудников, месяцем ранее уже уволив 150 человек.

Как сообщалось, Oracle в четвертом квартале 2022 финансового года сократила чистую прибыль на 21%, но скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

С начала 2022 года акции Oracle подешевели на 11,3%.

Oracle США Cerner Corp
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