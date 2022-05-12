Rivian впервые отзовет свои электромобили из-за обнаруженных дефектов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc отзывает 502 пикапа из-за проблем с подушкой безопасности.

Компания выяснила, что подушка безопасности переднего пассажирского сиденья может не работать должным образом в случае аварии из-за ошибки калибровки сиденья во время сборки. Об этом сообщается в документации Национального управления безопасностью движения на трассах США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA),

Этот отзыв для Rivian стал первым. Он затронет пикапы модели R1T, произведенные в период с конца сентября 2021 года по начало апреля 2022 года на заводе компании в городе Нормал, штат Иллинойс.

Rivian намеревается заменить все дефектные сиденья в отзываемой партии, пояснила компания.

Несмотря на то, что отзывы довольно типичны для автомобильной индустрии, данная кампания для Rivian станет чувствительной, поскольку автопроизводитель пока только пытается занять нишу на сверхконкурентном рынке, на котором уже присутствуют такие гиганты, как Tesla, Ford и General Motors.

В то же время отзыв затрагивает значительную часть всех произведенных автомобилей компании. Rivian начала массово производить электрокары в сентябре 2021 года и по состоянию на 9 мая выпустила в общей сложности 5 тыс. машин, включая пикапы R1T.

Котировки акций компании растут на 16,9% в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг. С начала года капитализация Rivian упала на 76,8% и составляет сейчас порядка $18,55 млрд.