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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Mastercard увеличила чистую прибыль и выручку в III квартале

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы Уолл-стрит.

Чистая прибыль Mastercard в июле-сентябре составила $2,5 млрд против $2,41 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,58 с $2,44.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $2,68 на акцию с $2,37 на акцию годом ранее, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $2,58 на акцию.

Квартальная выручка Mastercard повысилась на 15%, до $5,76 млрд, при консенсус-прогнозе рынка в $5,65 млрд. Без учета колебаний валютных курсов показатель вырос на 23%.

Главный исполнительный директор компании Майкл Майбах отметил, что потребительские расходы остаются сильными, а объемы трансграничных сделок в системе Mastercard продолжают восстанавливаться.

Общий объем платежей с использованием карт Mastercard по всему миру вырос в минувшем квартале в местных валютах на 11%, до $2,1 трлн, а объем трансграничных сделок увеличился на 44%.

С начала 2022 года капитализация Mastercard снизилась на 11%, до $300,9 млрд.

Mastercard США Майкл Майбах
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