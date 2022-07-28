Southwest Airlines в квартальном счете сообщила о росте издержек

Компания также сообщила о задержке поставок самолетов Boeing

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. получила скорректированную прибыль и выручку во втором квартале 2022 года лучше прогнозов рынка, но сообщила о растущих издержках из-за повышения цен на топливо.

Чистая прибыль перевозчика в апреле-июне составила $760 млн, или $1,20 в расчете на акцию, против $741 млн, или $1,37 на акцию, за аналогичный период 2019 года.

Прибыль без учета разовых факторов зафиксирована в размере $1,30 на акцию при прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,17 на акцию.

Выручка авиаперевозчика подскочила до рекордных $6,7 млрд по сравнению с $5,91 млрд в допандемийный период. Консенсус-прогноз аналитиков составлял $6,69 млрд.

В то же время операционные издержки Southwest увеличились почти на 13%, до $5,6 млрд на фоне роста цен на авиатопливо. Средняя цена галлона авиатоплива в минувшем квартале составила $3,36 против $2,13 в допандемийный период.

Компания сообщила, что столкнулась с задержкой поставок авиалайнеров компании Boeing Co. По оценкам Southwest поставки самолетов в текущем году составят 66 против ранее запланированных 114 бортов. Таким образом, на конец года флот авиаперевозчика, как ожидается, составит 765 лайнеров.

Southwest планирует также нарастить штат сотрудников на 10 тысяч человек в 2022 году, но отметила, что замедлит темпы найма во втором полугодии, поскольку начинает планирование на следующий год.

Согласно прогнозу Southwest, ее выручка в третьем квартале вырастет на 8-12% по сравнению с тем же кварталом допандемийного 2019 года.

С начала 2022 года акции Southwest Airlines подешевели на 4,8%, в то время как индекс S&P 500 потерял 15,6%.